Polaroid Go, l’instant-camera più piccola di sempre: è larga 8 cm

Polaroid continua ad investire nel rilancio delle instant-camera, le fotocamere in grado di stampare in tempo reale le foto. Una volta erano estremamente diffuse, oggi – con le foto che ormai non si stampano più e rimangono su smartphone, social e cloud – sono perlopiù un vezzo apprezzato da una piccola nicchia di appassionati.

Questa volta Polaroid ha presentato una fotocamera senza eguali. Si chiama Polaroid Go ed è la più piccola instant-camera di sempre. Misura appena 10 centimetri di lunghezza, 8 cm di larghezza e 6 centimetri di altezza. Forse non è esattamente tascabile, ma è sufficientemente compatta per stare comodamente in un piccolo marsupio.

Polaroid sostiene che il processo di ‘miniaturizzazione’ (si fa per dire) non ha intaccato in nessun modo le prestazioni della fotocamera, che mantiene la stessa qualità e gli stessi tempi di stampa degli altri modelli. Con la nuova fotocamera istantanea, Polaroid ha anche presentato il nuovo formato di pellicole Go.

Anche questo modello, come altri recenti, dispone di un piccolo schermo per i selfie in modo da consentire gli autoscatti. L’azienda definisce la Polaroid Go “cambiamento più significativo dal punto di vista estetico nella gamma aziendale dopo decenni”.

Per il lancio di Polaroid Go, abbiamo attinto al DNA originale del brand per fornire uno strumento e un mezzo ai creativi per far progredire la cultura. Abbiamo collaborato con quelli che pensiamo essere alcuni degli artisti, designer e musicisti più innovativi, divertenti e di talento di oggi e non potremmo essere più orgogliosi di lavorare con loro, sostenerli e promuovere il loro lavoro. Non vediamo l’ora di vedere cosa saranno in grado di realizzare

si legge nel comunicato di Polaroid.