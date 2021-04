Phase Four Ep. 05: John Walker e uno scudo condiviso – ospite: Massimo Triggiani, doppiatore di John Walker

Phase Four Ep. 05: John Walker e uno scudo condiviso con Massimo Triggiani, voce italiana di John Walker, Captain America di The Falcon and The Winter Soldier!

Phase Four, la guida di Lega Nerd al MCU, arriva al quinto episodio, parlando della relativa puntata di The Falcon and The Winter Soldier, con un ospite speciale: Massimo Triggiani, la voce italiana di John Walker.

Il personaggio di John Walker, interpretato da Wyatt Russell ha letteralmente catalizzato l’attenzione di tutto il fandom Marvel, con la sua centralità.

Lo abbiamo conosciuto attraverso i fumetti, con Stefano Landini e Marco Checchetto nelle scorse puntate, è arrivato il momento di approfondire la sua caratterizzazione su piccolo schermo. E chi meglio dell’attore che ha prestato la sua voce al Captain America di The Falcon and The Winter Soldier?

Massimo Triggiani (che ha anche doppiato Klaus di The Umbrella Academy, Overhaul di My Hero Academia e molti altri) ha fatto un lavoro splendido sul personaggio di John Walker , forte anche di un know-how fumettistico importante (e siamo fierissimi di lui).

Scopriamo tutto di John Walker, assieme alla sua voce italiana!