Nintendo e Fujifilm si lanciano in una joint venture

Fujifilm e Nintendo collaborano per portare sul mercato una stampante miniaturizzata con cui creare foto a tema videoludico.

Fujifilm ha immesso nel 2019 sul mercato la sua Instax Mini Link, una stampantina portatile che permette di creare “polaroid” dagli scatti presenti nella memoria del proprio smartphone, ma ora l’azienda reinventa il suo apparecchio unendosi a Nintendo per creare un prodotto che certamente farà gola a tutti i nostalgici.

Si tratta di una mossa commerciale bieca, ma anche geniale: il nuovo device, il Instax Mini Link Ash White è praticamente identico al suo predecessore, con la differenza che la bocca d’uscita delle fotografie istantanee è colorata di rosso e di blu, in ricordo delle due primissime cartucce di Pokémon.

Volendo, per rendere il richiamo significativamente più palese, è possibile aggiungere al pacchetto anche una guaina in gomma antiscivolo progettata a immagine e somiglianza di Pikachu, mascotte per eccellenza del brand.

La collaborazione tra Fujifilm e Nintendo si estende anche sul piano del software, con l’app Instax mini Link for Nintendo Switch, la quale semplifica la comunicazione tra stampante e Nintendo Switch, così che sia possibile stampare le schermate di gioco in pochi secondi. La nuova applicazione offre anche alcuni frame con cui colorire i propri scatti, frame che si ispirano a Super Mario, Animal Crossing e Pokémon Snap.

Stampante e app saranno disponibili a partire dal 30 aprile, in concomitanza con l’uscita dell’ultimissimo Pokémon Snap.

