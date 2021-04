KISS: Netflix è al lavoro sul biopic dedicato alla rock band

Dopo il successo di Bohemian Rapsody proseguono i progetti di adattamenti dedicati a biopic di grandi personaggi musicali, ed il prossimo sarà un adattamento della piattaforma streaming Netflix che racconterà la storia dei KISS.

Il progetto sarà sviluppato dal regista norvegiese Joachim Rønning (che ha già lavorato su Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar), che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Ole Sanders, basato su un primo trattamennto di W. Blake Herron. I membri fondatori dei KISS, Gene Simmons e Paul Stanley, produrranno il lungometraggio che avrà il titolo Shout It Out Loud, lo stesso che appartiene alla canzone pubblicata nel 1976 e che proviene dall’album Destroyer.

Il lungometraggio ripercorrerà il percorso dei personaggi protagonisti, partendo dal Queens, la zona di New York in cui Gene Simmons e Paul Stanley hanno fatto amicizia, per poi unirsi al chitarrista Ace Frehley ed al batterista Peter Criss, fondando i KISS.

A lavorare sul progetto ci saranno anche Mark Canton di Atmosphere Entertainment, Leigh Ann Burton di Opus 7 e Courtney Solomon, assieme a David Blackman e Jody Gerson di Universal Music Group. E poi ancora verrà coinvolto il manager dei KISS Doc McGhee della McGee Entertainment. Dorothy Canton farà da produttrice esecutiva assieme a David Hopwood.