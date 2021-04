Joe Manganiello poteva entrare nel Marvel Cinematic Universe

Nonostante la sua fugace apparizione, tutti gli appassionati di cinecomic considerano Joe Manganiello il Deathstroke del DC Cinematic Universe, ma l’attore ha confessato di essere stato vicino a prendere parte al Marvel Cinematic Universe. Manganiello ha già interpretato Flash Tompson nel primo Spider-Man di Sam Raimi, ma, in questo caso sembra parlare di quacosa di diverso.

Ecco le parole di Manganiello al Justice Con sulla sua possibile apparizione nel Marvel Cinematic Universe:

Con la Sony pronta a sviluppare I Sinistr Sei, gli X-Men in Disney, e la possibilità di realizzare in futuro Secret Wars penso che ci potrebbero essere molti personaggi Marvel da interpretare. Qualche anno fa mi è stata offerta una parte per un film Marvel. Sono cresciuto con quei fumetti, perciò se mi dovessi unire a questo universo vorrei farlo con il ruolo giusto, e a volte bisogna aspettare per cose del genere. Ho avuto una piccola apparizione come Flash Thompson, ma, sinceramente vorrei qualcosa di più sostanzioso, che possa rimanere per un po’ di tempo.