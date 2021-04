Harry Potter Store a New York: le prime immagini del negozio

Warner Bros. ha rilasciato le prime immagini del nuovo Harry Potter Store, che aprirà a New York a giugno, salvo imprevisti. Un negozio di tutto rispetto, come potete vedere dalle foto qui sotto.

L’amatissimo franchise di Harry Potter, nato dalla penna J.K. Rowling, continua la sua corsa per alimentare l’interesse dei fan. Ricordiamo che il primo film della serie, intitolato Harry Potter e la pietra filosofale, ha debuttato sul grande schermo nel 2001 e da allora sono stati realizzati ben altri 7 film, tutti ispirati ai romanzi originali, a dimostrazione del grande impatto che gli adattamenti hanno avuto sul grande pubblico.

Insieme ai film, sono stati rilasciati anche i prequel Animali fantastici e dove trovarli e il suo sequel, e tutto il merchandise dedicato a Harry Potter. Tra l’altro, nel 2011 l’American Film Institute ha celebrato l’impatto critico del franchise con un premio speciale dedicato ai successi cinematografici di Harry Potter.

Non poteva mancare quindi un nuovo Harry Potter Store a New York, situato vicino al Flatiron Building, le cui prime immagini ne mostrano la grandezza, tanto da essere stato definito il più imponente negozio dedicato al maghetto più famoso del mondo.

In merito al contenuto del negozio, Karl Durrant, VP e General Manager di Warner Bros. Retail Destinations, ha affermato:

Noi della Warner Bros. siamo in una posizione davvero privilegiata, riusciamo a lavorare direttamente con i registi… Grazie a questa collaborazione, stiamo portando oggetti di scena autentici che provengono direttamente dai film originali e anche ricreazioni autentiche. Sarai in grado di trovare la vera bacchetta di Harry in mostra, così come quelle di Ron, Hermione e Silente. Abbiamo il Boccino d’Oro originale, il manico di scopa di Harry, il diario di Tom Riddle con una zanna di basilisco al centro e molti altri oggetti.

Il negozio si erge su tre piani e comprende quindici aree tematiche che presentano delle arene magiche non disponibili in altri luoghi, come un tavolo di bacchette interattive ed esperienze di realtà virtuale. Lo store contiene anche la più grande collezione di oggetti di Harry Potter e di Animali fantastici, con prodotti unici che possono essere acquistati solo lì. Oltre a Ollivander dell’Universal, è l’unico altro luogo in cui i visitatori possono acquistare bacchette personalizzate.

