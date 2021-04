Rodrigo Santoro, conosciuto per aver interpretato la serie tv Westworld, e Álvaro Morte, visto in Money Heist, saranno i protagonisti della serie tv Boundless, che potremo vedere un giorno – appena sarà ufficializzata la data di uscita – su Amazon Prime Video. A dirigere la serie sarà Simon West, già regista di Con Air e Lara Croft: Tomb Raider, basandosi su una sceneggiatura scritta da Patxi Amezcua. Le riprese del progetto si svolgeranno in Spagna e in Repubblica Dominicana.

La serie è composta da quattro episodi e racconta la storia del primo viaggio in barca a vela, intorno al mondo, mai completato, nell’anno del quinto centenario della spedizione originale. Guidati dal portoghese Fernando de Magallanes, interpretato da Rodrigo Santoro, 239 marinai salparono da Cadice, in Spagna, il 20 agosto 1519. Tre anni dopo, solo 18 marinai tornarono a casa – gravemente malati a causa della fame – sull’unica nave che resistette al viaggio, ovvero quella capitanata dal marinaio spagnolo Juan Sebastián Elcano (Álvaro Morte).

Oltre a Rodrigo Santoro e Álvaro Morte, il cast di Boundless include anche Sergio Peris-Mencheta, Adrián Lastra, Carlos Cuevas, Pepón Nieto, Raúl Tejón, Gonçalo Diniz, Manuel Morón e Bárbara Goenaga.

È stato reso noto che per ricreare il viaggio della storia originale, le navi Victoria e Trinidad saranno ricostruite in scala, mentre verrà utilizzata una replica della Nao Victoria, l’unica delle cinque navi della spedizione che è tornata in porto e, quindi, la prima ad aver circumnavigato il mondo.

Boundless è prodotta da Miguel Menéndez de Zubillaga per MONO Films e KILIMA Media. La serie tv verrà lanciata esclusivamente su Amazon Prime Video in Spagna, Francia, Italia, Portogallo, America Latina, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti e Andorra.

