Le prime immagini di The Conjuring 3, il cui titolo ufficiale è The Conjuring: The Devil Made Me Do It rivelano il ritorno dei Warren nel terzo capitolo del franchise horror, il cui primo film è uscito nel 2013 e vedeva protagonisti Patrick Wilson e Vera Farmiga nei panni degli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren.

The first look at ‘THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT’ has been revealed. First trailer releases tomorrow. (Source: https://t.co/bPflgsBtHh) pic.twitter.com/raslqnJeoR — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 21, 2021

Il regista James Wan ha poi diretto anche il seguito The Conjuring – Il caso Enfield. Successivamente sono stati realizzati degli spin-off , tra cui i tre film di Annabelle, The Nun del 2018 e The Curse of La Llorona del 2019, che si svolgeva appunto all’interno dell’universo di The Conjuring.

Il terzo film vede il ritorno dei protagonisti dell’originale, i Warren, i quali seguiranno il primo caso legale in cui la possessione demoniaca è stata usata come difesa. Le prime immagini di The Conjuring 3, svelate da IGN, mostrano uno sguardo sul nuovo capitolo della storia, la più oscura che i Warren abbiano mai dovuto affrontare.

Protagonisti delle foto sono Lorraine Warren (Farmiga), che sembra provare estrema angoscia, Arne Johnson (Ruairi O’Connor), l’uomo che rivendica il possesso demoniaco, e Patrick Wilson, che appare molto spaventato ma anche coraggioso.

The Conjuring è diventato uno dei franchise horror di maggior successo del 21esimo secolo. Il terzo capitolo è stato recentemente classificato R, stuzzicando così i fan, e uscirà al cinema e in contemporanea su HBO Max il prossimo 4 giugno. Ricordiamo che il trailer sarà rivelato nella giornata di domani, 22 aprile 2021.

Potrebbe interessare: