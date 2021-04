Susan Wojcicki, CEO di YouTube, ha vinto un premio sponsorizzato da… YouTube

La CEO di YouTube, Susan Wojcicki, ha ritirato il premio dedicato alla libertà d’espressione promosso del Freedom Forum Institute. Di per sé non sarebbe una notizia, i dirigenti delle grandi aziende ricevono frequentemente premi e menzioni d’onori da fondazioni più o meno conosciute e rilevanti. Succede anche in Italia.

Il problema in questo caso è che il premio del Freedom Forum Institute – come riporta News Week – è finanziato principalmente da YouTube, tant’è che il logo dell’azienda è comparso per tutta la diretta dell’evento, che per ovvie ragioni si è tenuto in streaming.

Il conflitto d’interesse non è di certo passato inosservato sui social e gli sfottò ai danni della dirigente non sono ovviamente mancati.

Conosco bene i vantaggi reali della libertà d’espressione, così come l’importanza di rappresentare le persone di ogni possibile background e prospettiva. Sono molto grata della libertà che ho

ha detto Susan Wojcicki ritirando il premio.

“Che il CEO di YouTube abbia ricevuto un premio finanziato da YouTube è istericamente divertente”, ha scritto un utente su Twitter. Mentre altri hanno contestato a YouTube di non essere veramente una piattaforma a difesa della libertà d’espressione. “Chi sarà il prossimo? Il CEO di Facebook riceverà un premio per il rispetto della privacy?”, ha scritto un altro utente.

Il Freedom Forum Institute è un’organizzazione no-profit americana in difesa del primo emendamento della Costituzione, quello che riconosce e garantisce la libertà d’espressione. È stato fondato nel 1994 da Al Neuharth, il fondatore di USA Today venuto a mancare nel 2013.