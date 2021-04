Star Wars: The Bad Batch – Il teaser a 2 settimane dall’uscita

Un nuovo teaser dedicato a The Bad Batch ricorda che mancano 2 settimane all’uscita di Star Wars: The Bad Batch, la nuova serie animata ambientata nell’universo di Guerre Stellari che arriverà su Disney+ il 4 maggio.

Qui sotto potete vedere il teaser a 2 settimane dalla distribuzione di Star Wars: The Bad Batch.

Their story continues in two weeks. Star Wars: #TheBadBatch, an Original Series, streaming May the 4th on @DisneyPlus. pic.twitter.com/dT4rvPHmmZ — Star Wars: The Bad Batch (@TheBadBatch) April 20, 2021

Il 4 maggio è considerata una data particolare per tutti gli appassionati di Star Wars, considerando che è il giorno dello Star Wars Day, e non ci poteva essere giornata migliore per lanciare la nuova produzione della Lucasfilm. Su Disney+ troviamo già le prime due stagioni di The Mandalorian.

Protagonisti della storia sono un gruppo di cloni sperimentali d’elite, introdotti in The Clone Wars, che cercano di trovare il loro posto nella galassia, in rapido cambiamento dopo la conclusione della Guerra dei Cloni. Ogni membro del gruppo possiede una singolare abilità, che li rende efficienti e formidabili.

La serie è prodotta da Josh Rimes, mentre produttori esecutivi sono Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars), Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance) e Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS).