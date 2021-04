Space Jam 2: presentati i Funko POP! del film

In attesa dell'uscita di Space Jam 2 sono stati presentati i Funko POP! dedicati ai personaggi protagonisti del film.

Space Jam 2 si prepara ad arrivare nelle sale cinematografiche, e negli Stati Uniti su HBO Max, e, nel frattempo, sono state diffuse le immagini dei Funko POP! che accompagneranno la campagna di merchandising dedicata al lungometraggio.

Qui sotto potete vedere i Funko POP! di Space Jam 2, con Lebron James in diverse versioni, Taz, Porky Pig, Bugs Bunny, Silvestro e Titti, Lola, Duffy Duck, Marvin il Marziano ed altri ancora. I personaggi sono presenti sia in versione classica Funko, che come portachiavi. Alcuni di questi contenuti sono esclusive Walmart e Amazon.

Per quanto riguarda il mercato italiano non sono ancora state diffuse notizie sulla distribuzione di questi Funko. Si tratta di figure comunque disponibili a partire da giugno.

In Space Jam 2 LeBron James e suo figlio Dom finiscono in un universo virtuale, dal quale sembra impossibile scappare. Questo nuovo mondo è governato da Al G Rhythm (Don Cheadle), un’intelligenza artificiale. Padre e figlio dovranno farsi aiutare da Lola Bunny e gli altri Looney Tunes per vincere un torneo di basket virtuale e tornare così nel mondo reale.

Ricordiamo che nel cast del film saranno presenti grandi star dell’NBA: Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Klay Thompson (Golden State Warriors), Chris Paul (Oklahoma City), Damian Lillard (Portland Trailblazers), Diana Taurasi (Phoenix Mercury), Chiney Ogwumike (Los Angeles Sparks), e Nneka Ogwumike (Los Angeles Sparks), insieme agli attori Don Cheadle e Sonequa Martin-Green nel ruolo della moglie di LeBron. I produttori di Space Jam: New Legends sono lo stesso James e Ryan Coogler.