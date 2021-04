Oxygen: il primo trailer del thriller sci-fi di Netflix

È uscito il primo trailer del film sci-fi Oxygen, un thriller diretto da Alexandre Aja per Netflix. Mélanie Laurent (Bastardi senza gloria) è protagonista del film e interpreta una donna che si sveglia in una capsula e scopre di non sapere chi sia o come sia finita lì dentro. La donna non è in grado di uscire dal dispositivo tecnologico e il suo ossigeno si sta esaurendo. Riuscirà a ricordare chi è e trovare una via d’uscita prima che sia troppo tardi?

Dal primo trailer di Oxygen è evidente che il film sarà ambientato tutto all’interno della capsula tecnologica, come successo in Buried, e che assisteremo a dei flashback che riguardano la vita della protagonista, probabilmente dei ricordi che man mano che la pellicola prosegue riaffioreranno nella memoria della protagonista.

La sinossi ufficiale:

Oxygen è un thriller di sopravvivenza francese diretto da Alexandre Aja. Il film racconta la storia di una giovane donna (Mélanie Laurent), che si sveglia in una capsula criogenica. Non ricorda chi sia o come sia finita lì. Mentre sta esaurendo l’ossigeno, deve ricostruire la sua memoria per trovare una via d’uscita dal suo incubo.

Il cast del film, la cui sceneggiatura è stata scritta da Christie LeBlanc, include anche Mathieu Amalric e Malik Zidi (Play). Ecco le parole del regista:

Ricordo di aver letto il copione di Christie LeBlanc quando è apparso nella Black List. Ha catturato così bene un’esperienza di sopravvivenza intensa, che mi ha fatto pensare a Buried, ma con una svolta che in Oxygen durerà 28 giorni. Ci sono sempre stato: mi sono immaginato di svegliarmi rinchiuso in questa unità criogenica, cercando di capire chi mi avesse messo lì e perché. Ho sentito la sua disperazione.

Oxygen arriverà su Netflix il 12 maggio 2021.

