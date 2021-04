Maximo Ibarra molla Sky Italia: corsa contro il tempo per trovare il nuovo amministratore delegato

Maximo Ibarra, a lungo volto delle operazioni italiane di Sky, molla il ruolo di amministratore delegato per un futuro in Engineering, controllata della Comcast. A dare la notizia è Stephen van Rooyen, VP esecutivo di SKY e CEO di UK & Europe Sky. Ibarra continuerà a mantenere il suo ruolo in Sky Italia fino a luglio.

si legge in una comunicazione interna di Sky, così come riporta oggi il Sole 24 Ore.

Ora Sky è in una corsa contro il tempo per trovare il dirigente che sostituirà Ibarra. Nel frattempo – ossia «fino all’individuazione di un nuovo amministratore delegato» – gran parte delle funzioni di Masimo Ibarra saranno affidate allo stesso van Rooyen e a Karl Holmes, COO Europe.

Nell’ultimo anno non ho potuto passare, come avrei voluto, del tempo in Italia a causa del Covid e non vedo l’ora di esserci più spesso per aiutare la squadra, insieme a Karl, in questa fase di transizione. Unitevi a me nel ringraziare Maximo per il contributo che ha dato a Sky Italia e facciamogli un in bocca al lupo per la sua nuova avventura professionale