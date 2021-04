Marvel’s M.O.D.O.K.: il nuovo trailer della serie animata Marvel

È stato rilasciato il nuovo trailer della serie animata Marvel’s M.O.D.O.K., che vede protagonista assoluta il leader del gruppo A.I.M.

Il nuovo trailer mostra come il villain ogni notte torni a casa dalla sua famiglia e come non ci sia nulla di più difficile di mandare avanti una famiglia, soprattutto quando il tuo matrimonio è in crisi. Il capo dell’A.I.M. non se la passa per niente bene, anche perché nessuno a parte lui porta fuori la spazzatura.

I dieci episodi della serie arriveranno il prossimo 21 maggio in esclusiva su Disney Plus e vedono il cast vocale originale composto da Patton Oswalt, Melissa Fumero, Aimee Garcia, Wendi McLendon-Covey, Ben Schwartz, Beck Bennett, Jon Daly e Sam Richardson. Ad ideare, sceneggiare e produrre sono Jordan Blum e Patton Oswalt, mentre i produttori esecutivi sono Brett Crawley, Robert Maitia, Grant Gish, Joe Quesada, Karim Zreik e Jeph Loeb.

Di seguito la sinossi ufficiale:

Il cattivo megalomane M.O.D.O.K. ha a lungo inseguito il sogno di conquistare un giorno il mondo. Ma dopo anni di battute d’arresto e fallimenti combattendo gli eroi più potenti della Terra, ha portato la sua alvagia organizzazione A.I.M. sul lastrico. Estromesso come leader di A.I.M., mentre si occupa anche del suo fatiscente matrimonio e della sua vita familiare, l’organismo mentale progettato solo per uccidere è pronto ad affrontare la sua più grande sfida! Riuscirà a ricostruire A.I.M., sistemare il suo matrimonio fatiscente, placare sua figlia adolescente e aiutare suo figlio a prepararsi per il suo imminente bar mitzvah? Queste sono solo alcune delle tante sfide che M.O.D.O.K deve vincere!

In attesa di poter vedere la serie, vi ricordiamo che recentemente sono stati rivelati i titoli dei dieci episodi e le prime immagini.