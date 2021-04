Marvel’s M.O.D.O.K.: rivelati i titoli degli episodi

Il produttore esecutivo della serie TV Marvel's M.O.D.O.K. ha condiviso in un post tutti i titoli della stagione.

Sono stati rivelati i titoli degli episodi della serie TV Hulu Marvel’s M.O.D.O.K., che includerà, oltre al singolare villain della Casa delle Idee, altri particolari personaggi del mondo Marvel. Lo stesso produttore esecutivo Jordan Blum ha condiviso su Twitter l’elenco degli episodi con i titoli.

Qui sotto potete vedere il post con tutti i titoli di Marvel’s M.O.D.O.K.

Ogni titolo, così come ha sottolineato il produttore, riprende qualche altro titolo popolare del mondo Marvel. Ricordiamo che la serie debutterà il 21 maggio su Hulu.

In M.O.D.O.K. il supercriminale megalomane M.O.D.O.K. ha inseguito a lungo il suo sogno di conquistare un giorno il mondo. Ma dopo anni di battute d’arresto e fallimenti, combattendo gli eroi più potenti della Terra, M.O.D.O.K. ha gestito la sua malvagia organizzazione A.I.M. diversamente. Espulso come leader di A.I.M., mentre si occupa anche del suo fatiscente matrimonio e della sua vita familiare, l’organismo mentale progettato solo per uccidere è pronto ad affrontare la sua più grande sfida.

La serie di Hulu è interpretata da Patton Oswalt (M.O.D.O.K), Melissa Fumero (Melissa), Aimee Garcia (Jodie), Ben Schwartz (Lou), Wendi McLendon-Covey (Monica), Beck Bennett (Austin Van Der Sleet), Jon Daly (Super-Adaptoid) e Sam Richardson (Gary). Marvel’s M.O.D.O.K. è stato creato e scritto dai produttori esecutivi Jordan Blum e Patton Oswalt. Brett Crawley, Robert Maitia, Grant Gish, Joe Quesada, Karim Zreik e Jeph Loeb sono i produttori esecutivi.