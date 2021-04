How I Met Your Mother: Hilary Duff protagonista dello spin-off

Hilary Duff sarà la protagonista di How I Met Your Father, spin-off della sit-com How I Met Your Mother. Prossimamente su Hulu.

Dopo anni di rinvii lo spin-off di How I Met Your Mother si farà. La serie si intitolerà How I Met Your Father ed avrà protagonista Hilary Duff, che sarà anche produttrice. La prima della stagione della serie è stata ordinata da Hulu e si compone di 10 episodi. La sceneggiatura sarà scritta da Isaac Aptaker and Elizabeth Berger (This Is Us). I creatori della serie originale Carter Bays e Craig Thomas saranno produttori esecutivi.

Riguardo al progetto la Duff ha dichiarato:

Sono stata incredibilmente fortunato nella mia carriera ad interpretare alcuni personaggi meravigliosi e non vedo l’ora di interpretare Sophie. Sono una grande fan di How I Met Your Mother, sono onorata e anche un po’ nervosa che Carter e Craig si fidino di me per il sequel del loro bambino. Isaac ed Elizabeth sono brillanti e non vedo l’ora di lavorare con loro e con tutto il loro genio. Non vedo l’ora di unirmi alla famiglia di Hulu. So che sono scarpe grandi da indossare e sono entusiasta di poterci infilare i miei piedi.

Queste invece le parole dei creatori della serie originale:

Ragazzi, vi racconterò una storia incredibile: è la storia di come due scrittori sono stati abbastanza fortunati da poter realizzare la serie TV dei loro sogni per nove stagioni e ora riescono a passare il testimone a un nuovo team creativo con la loro storia incredibile da raccontare, la storia di How I Met Your Father. Siamo onorati della loro passione e visione, non vediamo l’ora di aiutarli a raccontare un nuova leggendaria storia. (Grazie a tutti i fan di HIMYM che hanno aspettato per questo).

La storia sarà ambientata nel prossimo futuro e vede Sophie raccontare a suo figlio come ha incontrato il padre. La narrazione ci porterà poi indietro nel tempo al 2021 quando Sophie ed i suoi amici cercare di capire chi sono veramente e cosa vogliono dalla vita. Inoltre cercheranno l’amore nell’era delle app di appuntamenti.

È dal 2014 che si parla di uno spin-off di How I Met Your Mother. Inizialmente la CBS commissionò il pilot di How I Met Your Dad, con protagonista Greta Gerwig e con la voce narrante di Meg Ryan. Il progetto venne però accantonato. Un secondo tentativo venne fatto nel 2016 ma visto il successo di This Is Us non se ne fece nulla.

Vi ricordiamo che la serie originale è andata in onda negli Stati Uniti su CBS dal 2005 al 2014. In Italia è arrivata nel 2008 inizialmente con il titolo E alla fine arriva mamma. Protagonisti erano Josh Radnor, Jason Segal, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris e Alyson Hannigan.