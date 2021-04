Haunted 3: il trailer ufficiale della serie TV di Netflix

Haunted 3, la terza stagione della serie TV horror di Netflix, si preannuncia piena di orrore e i suggestione nel trailer ufficiale diffuso dalla piattaforma streaming. L’attesa per l’uscita di Haunted 3 sta per finire, considerando che la serie arriverà su Netflix il 14 maggio.

Qui sotto potete vedere il trailer ufficiale di Haunted 3.

La serie prende spunto da eventi presumibilmente accaduti nella realtà. Secondo quanto scritto da Netflix nella presentazione della serie, in Haunted 3 vedremo:

Una villa minacciosa, Una melodia inquietante, un gatto demoniaco, e tante persone che parlano e condividono le spaventose storie che provengono dal loro passato, e che testimoniano come la realtà sia davvero terrorizzante.

In generale si tratterebbe di una docu-serie che racconta di episodi soprannaturali che non sono terminati nel tempo. La maggior parte dei protagonisti affermano di essere ancora perseguitati dalle presenze. Ogni puntata è anticipata dalla dicitura “questa è una storia vera“, anche se diversi utenti hanno in passato messo in dubbio la veridicità di questi racconti.

La prima stagione è stata distribuita nel 2018. Fino ad ora sono state proposte 12 puntate. I produttori del progetto sono Brett P. Jenkins, Howard T. Owens e Benjamin Silverman.