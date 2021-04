James Gunn, tramite il suo profilo Twitter ufficiale, ha fatto sapere ai fan che la post-produzione di The Suicide Squad è completamente finita, incluso il VFX (gli effetti visivi). Il tanto atteso film uscirà in contemporanea al cinema e su HBO Max questa estate, più precisamente ad agosto.

Check us out in @DenofGeekUS's massive #TheSuicideSquad cover story out April 27. Exclusive interviews with me, @MargotRobbie, @idriselba, @JohnCena, & @joelkinnaman. By the way – we completely finished the movie this week, VFX and all. Can't wait for you all to see it. 🤯 https://t.co/390OKp3l5I

— James Gunn (@JamesGunn) April 19, 2021