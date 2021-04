The Flash: Michael Keaton confermato nei panni di Batman

Michael Keaton tornerà a interpretare Batman nel film The Flash! A confermarlo è stata l’agenzia dell’attore quando è stato rivelato l’inizio delle riprese della pellicola targata DC. Già l’anno scorso si parlava delle trattative in corso tra Keaton e le case di produzione – Warner Bros. e DC Films – del progetto che esplorerà il multiverso: lo stesso regista, Andy Muschietti, aveva confermato che The Flash unificherà i vari universi dei film DC.

Nonostante Keaton avesse messo in dubbio più volte la sua partecipazione a The Flash, ora la conferma è arrivata: l’attore affiancherà Ezra Miller, che interpreta Barry Allen aka The Flash, Kiersey Clemons (Iris West), Ron Livingston, che sostituirà Billy Crudup nei panni del padre di Barry, Henry Allen, e Sasha Calle (Supergirl). Oltre a Keaton, nei panni di Batman ci sarà anche Ben Affleck per il film le cui riprese sono state confermate nella giornata di ieri.

Al momento non abbiamo dettagli sulla trama dedicata al personaggio di Keaton, ma tempo fa era stato rivelato che in The Flash il suo personaggio dovrebbe fare da mentore a Barry Allen e che la sua storia dovrebbe ripartire dopo gli eventi di Batman Returns.

Ricordiamo che l’attore aveva vestito i panni di Bruce Wayne in Batman del 1989 e in Batman Returns del 1992.

