Suicide Squad: David Ayer mostra Diablo sopravvissuto

Dopo l’uscita della Zack Snyder’s Justice League, David Ayer sta premendo per ottenere la sua versione di Suicide Squad, e, per ingolosire i fan, ha condiviso su Instagram un fotogramma in cui ha mostrato Diablo sopravvivere all’ultimo scontro con Incubus.

Qui sotto potete vedere l’immagine, che è stata accompagnata dalla frase “è tempo che tu scelga i tuoi sogni”.

Lo Snyder Cut ha sicuramente riacceso le speranze che anche David Ayer potesse finire la sua versione del film del 2016. Anche se WB ha già ampiamente dichiarato che non finanzieranno un progetto del genere. In effetti, l’Ayer Cut è stato richiesto con più veemenza dopo l’uscita di Snyder Cut insieme a #RestoreTheSnyderVerse, un altro movimento che è sorto sulla scia dell’uscita dell’opera di quattro ore di Snyder.

Ricordiamo che il lungometraggio è uscito nl 2016 ottenendo un ottimo riscontro ai botteghini, ma venendo criticato sia dal pubblico che dai giornalisti specializzati. Il cast di Suicide Squad ha visto presenti, tra i vari protagonisti, Jared Leto, Margot Robbie, Will Smith e Cara Delevigne.

Riuscirà David Ayer a ottenere la possibilità di mostrare la sua versione di Suicide Squad? Ad oggi le possibilità sembrano piuttosto basse.