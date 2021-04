Spider-Man: Into the Spider-Verse 2, ecco i registi del sequel

Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson registi di Spider-Man: Into the Spider-Verse 2, sequel del film d'animazione del 2018.

I registi Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson sono stati scelti da Sony Pictures Animation per dirigere Spider-Man: Into the Spider-Verse 2, il sequel del film d’animazione vincitore dell’Oscar nel 2019. Il trio ha lavorato insieme al progetto sin dall’inizio.

A produrre il sequel saranno nuovamente Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal, Avi Arad e Christina Steinberg, insieme ad Alonzo Ruvalcaba, mentre il regista dell’originale, Peter Ramsey, sarà il produttore esecutivo del progetto con Aditya Sood. La sceneggiatura sarà scritta da Phil Lord e Chris Miller, che si sono uniti a David Callaham (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli) per realizzarla.

Il trio di registi, in merito a Spider-Man: Into the Spider-Verse 2, ha detto:

Il team dietro a ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ ha dato vita a un film di alto livello e siamo onorati di accettare la sfida di dirigere il prossimo capitolo della storia di Miles Morales.

L’originale, diretto da Bob Persichetti, Ramsey e Rodney Rothman da una sceneggiatura di Lord e Rothman, è stato un film rivoluzionario perché si è concentrato maggiormente sulla storia di Miles Morales (Shameik Moore), i cui genitori sono neri e latini, piuttosto che sul personaggio di Peter Parker (Jake Johnson).

Per ottenere un’estetica che evocasse la nascita di un fumetto, Sony Animation ha modificato in modo efficace i suoi sistemi grafici di animazione al computer. Ricordiamo che il primo film aveva guadagnando al botteghino 373,5 milioni di dollari in tutto il mondo.

I produttori e sceneggiatori Lord e Miller si sono espressi riguardo al trio di registi:

Siamo così fortunati ad avere Joaquim, Justin e Kemp nel team dello ‘Spider-Verse’. Siamo grandi fan del lavoro di Joaquim perché rende i suoi personaggi così sinceri e unici, e può raccontare una storia emozionante con una sola sequenza d’azione. Justin è un regista anticonformista che persegue incessantemente innovazione visiva e sorpresa, ma sempre a sostegno della narrazione emotiva. Il lavoro di Kemp è incisivo, ambizioso e divertente – con la saggezza di uno scrittore e il cuore di un regista – sa cosa conta in ogni scena. Tutti e tre elevano ogni progetto che intraprendono e stanno sicuramente migliorando il nostro prodotto.

Ricordiamo che Kemp Powers è attualmente candidato all’Oscar per la migliore sceneggiatura non originale per Quella notte a Miami… Il sequel di Spider-Man: Into the Spider-Verse uscirà nelle sale il 7 ottobre 2022.

Potrebbe interessare: