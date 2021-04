Rock ‘Em Sock ‘Em Robots: il gioco diventerà un film con Vin Diesel

Il noto gioco da tavolo Rock ‘Em Sock ‘Em Robots diventerà un film con protagonista Vin Diesel, che produrrà il progetto con la sua One Race Films insieme a Universal Pictures e Mattel Films. La sceneggiatura sarà opera di Ryan Engle (Rampage) e racconterà la storia di un padre e un figlio che formeranno un incredibile legame con con una macchina da guerra avanzata.

Riguardo al nuovo progetto la star di Fast & Furious ha dichiarato:

Queste invece le parole di Robbie Brenner, Executive Producer di Mattel Film:

Siamo orgogliosi di portare questo iconico gioco Mattel in vita sul grande schermo insieme i nostri partner di enorme talento Vin Diesel, One Race Films e Universal. La nostra ricca libreria di franchise continua a produrre storie avvincenti e non vediamo l’ora di creare quella che sarà un’entusiasmante storia d’avventura per tutta la famiglia con Rock ‘Em Sock’ Em Robots.