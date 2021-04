Persuasione: Dakota Johnson protagonista del film Netflix

Dakota Johnson sarà la protagonista del nuovo adattamento di Netflix basato sul romanzo di Jane Austen, Persuasione.

A dirigere il film al suo debutto alla regia abbiamo Carrie Cracknell, nota per aver diretto Jake Gyllenhaal in Sea Wall / A Life a Broadway. Ron Bass e Alice Victoria Winslow hanno scritto la sceneggiatura.

Il romanzo di Jane Austen tratta della storia di Anne Elliot, una donna testarda che vive con la sua famiglia sull’orlo della bancarotta. La donna ha 27 anni e non si è ancora sposata, così decide di dare una seconda possibilità ad un uomo che aveva rifiutato.

Persuasione è stato l’ultimo romanzo scritto dalla Austen, l’autrice è nota per aver scritto classici della letteratura come come Orgoglio e Pregiudizio ed Emma. I suoi romanzi sono stati adattati per lo schermo numerose volte. Inoltre Searchlight Pictures sta attualmente adattando lo stesso romanzo con l’attrice Sarah Snook.

La produzione del progetto di Netflix inizierà le riprese a maggio. Andrew Lazar e Christina Weiss Lurie saranno i produttori insieme ad Elizabeth Cantillon e a Michael Constable e David Fliegel.

Dakota Johnson ultimamente è stata la protagonista femminile nel film drammatico Our Friend (disponibile su Amazon Prime Video) al fianco di Jason Segel e Casey Affleck. I suoi prossimi progetti in ballo sono The Lost Daughter con la regia di Maggie Gyllenhaal e Am I OK? Di Stephanie Allynne e Tig Notaro.

Un altro progetto molto atteso dell’attrice è Cha Cha Real Smooth con la regia diCooper Raiff . Il regista non è ancora molto conosciuto ma il suo film di debutto, Shithouse, ha vinto il Grand Jury Prize all’SXSW dell’anno scorso.

Potrebbe interessare anche: