One Piece: una raccolta dedicata ai personaggi femminili

E' in arrivo One Piece Novel Heroines, una raccolta dedicata interamente a dei racconti dedicati ai personaggi femminili del manga di Eiichiro Oda.

One Piece Novel Heroines, sarà una raccolta di racconti dedicata alle quattro eroine del manga originale di One Piece di Eiichiro Oda, che prenderanno parte ad avventure secondarie.

Il manga originale di Eiichiro Oda ha molti personaggi femminili con dei caratteri molto forti, e adesso le donne pirata saranno le nuove protagoniste di una raccolta a loro dedicata intitolata One Piece Novel Heroines.

La raccolta di racconti era stata già originariamente serializzata in Giappone ma ora sarà composta da quattro racconti, ciascuno incentrato su un’eroina diversa. Il primo, sarà dedicato a Nami. Questo particolare racconto vedrà Nami cercare una paio di tacchi che le piacciono ma sarà costretta a riportarli dal calzolaio per la loro scomodità. Alla fine finisce per partecipare a una sfilata di moda molto particolare.

Il secondo racconto sarà dedicato a Robin che decide di allearsi con Koala e Sabo dell’esercito rivoluzionario per scoprire i segreti di una tavoletta Poneglyph, che consentirebbe loro di ascoltare in modo efficace la voce dei morti.

Un altro racconto sarà dedicato a Vivi, che vedrà il regno di Arabasta in fermento mentre cerca di scoprire l’identità di una lettera d’amore indirizzata proprio a lei. Infine, l’episodio su Perona promette un finale col botto. La raccolta è scritta da Jun Esaka con i concetti originali di Oda, con illustrazioni dell’artista Sayaka Suwa.

A gennaio 2020, Netflix ha annunciato che stava sviluppando una serie live-action dedicata al manga. La serie di Netflix ha riunito uno staff di sceneggiatori, ma gli aggiornamenti sugli sviluppi sono stati pochi. Ciò è in gran parte dovuto al fatto che il lavoro è stato interrotto dalla pandemia. Per adesso siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito.

Potrebbe interessare anche: