Killers of the Flower Moon ha iniziato con le riprese

Sono iniziate le riprese di Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese, che vanterà la presenza di un cast d’eccezione, che vede su tutti spiccare i nomi di Robert De Niro e Leonardo DiCaprio. Oklahoma Film, Music Office (OF+MO) e Apple Original Films hanno annunciato l’inizio delle riprese il 19 aprile.

Le riprese si svolgeranno nell’Osage, situato in Ohio, un territorio appartenente alla tribù omonima. Il budget stanziato è pari a 200 milioni i dollari. Il fatto di produrre i film di Scorsese sembra essere diventata una sorta di costante per le piattaforme streaming. Nel 2019 il suo Irishman è stato distribuito direttamente su Netflix.

Il film vedrà presenti nel cast Jesse Plemons, Lily Gladstone, Pat Healy e Scott Shepherd. E poi ancora Tatanka Means, Michael Abbott Jr., William Belleau, Louis Cancelmi, Jason Isbell e Sturgill Simpson.

Ecco cosa ha raccontato qualche tempo fa Scorsese sul film tratto da un romanzo best-seller:

Sarà un western. La storia è ambientata nel 1921-22 in Oklahoma. Ci sono i cowboy, i cavalli, ed anche le macchine. La storia è basata sulla tribù indiana degli Osage, i quali s’impossessarono di un brutto territorio che però loro amavano, perché pensavano che non sarebbe interessato agli uomini bianchi.

Successivamente lì si scoprì il petrolio, e per diversi anni gli Osage furono ricchi. Dopo lo Yukon ed il Colorado divennero territori per minatori, ed arrivarono gli uomini bianchi europei ed americani, e tutto fu perduto. La criminalità iniziò ad avere così tanto potere che divenne più facile andare in prigione per aver ucciso un cane, piuttosto che un indiano.