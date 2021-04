I regni del fuoco: la serie TV animata arriverà su Netflix

Su Netflix arriverà prossimamente I regni del fuoco, serie TV animata ideata da Ava DuVernay ed ispirata i romanzi fantasia di Tui T. Sutherland. La piattaforma streaming ha ordinato la realizzazione della prima serie, che si comporrà di 10 episodi da 40 minuti l’uno.

Riguardo al progetto la regista Ava DuVernay ha dichiarato:

Dentro questa epica serie di romanzi ideati da Tui Sutherland c’è un’elegante saga piena di saggezza e meraviglia che esplora idee di appartenenza e pregiudizi, cameratismo e comunità. A nome dei miei colleghi Sarah Bremner e Paul Garnes di ARRAY Filmworks, siamo entusiasti di collaborare con Netflix e Warner Bros.Animazione per questo adattamento in cui cinque giovani dragoni realizzano il loro destino e mostrano agli spettatori come realizzarsi.