Harley Davidson, le moto elettriche stanno andando piuttosto bene

Harley-Davidson è tornata a crescere dopo diversi anni deludenti, almeno in parte dipende dalle sue nuove moto elettriche.

All’epoca dell’annuncio, la notizia che Harley-Davidson avrebbe prodotto delle moto elettriche era stata accolta con un velo di scetticismo e più di qualche mal di pancia da parte dei fan del brand più puristi. Eppure, sembra che il mercato stia premiando la scommessa dell’azienda.

Per la prima volta da diversi anni, i report finanziari di Harley-Davidson sono incoraggianti e sì, almeno in parte lo si deve alle nuove moto EV. I ricavi sono cresciuti con una forbice compresa tra il 30-35%, battendo gli stessi pronostici dell’azienda, che aveva previsto una crescita compresa tra il 20 e il 25%.

Il report è stato accolto positivamente da Wall Street, con il titolo dell’azienda è cresciuto in un giorno del 9,85%.

Harley-Davidson ha anche spiegato che la LiveWire, la prima moto elettrica del brand, è di gran lunga la due ruote a batteria più venduta in Nord America. Harley-Davidson ora punta a presentare sul mercato diversi altri EV, a partire da nuove motociclette, una Dirt Bike, uno scooter e diverse biciclette elettriche brandizzate Harley-Davidson.

Gli analisti si aspettino che l’azienda sia in grado di capitalizzare il suo ottimo tempismo, sfruttando il debutto in anticipo sulla concorrenza nel settore degli EV a due ruote per dominare un mercato destinato ad una rapida crescita.