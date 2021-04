Ginny & Georgia è stato rinnovato per una seconda stagione

Netflix ha deciso di rinnovare per una seconda stagione la serie TV distribuita sulla piattaforma, intitolata Ginny & Georgia. Si tratta di una serie drama Young-adult con protagoniste Brianne Howey e Antonia Gentry che ha fatto il suo esordio a febbraio.

Questo è il video che annuncia il lancio della seconda stagione di Ginny e Georgia.

Lo show subito dopo il suo lancio è diventato una delle dieci serie più viste su Netflix, e la piattaforma ha rivelato che si tratta di un telefilm visto da ben 52 milioni di utenti durante il primo mese di distribuzione. In particolare Ginny & Georgia ha avuto successo negli Stati Uniti, in Brasile, Australia ed in Kenya.

La storia vede protagoniste l’esuberante Georgia e la figlia Ginny. Le due hanno traslocato più volte e per questo la teenager si ritrova sempre ad essere sempre l’ultima arrivata a scuola. Una situazione che non le permette di integrarsi pienamente. Come se non bastasse spesso sembra lei l’adulta tra le due. Quando madre e figlia si trasferiscono ancora una volta per ricominciare da capo, i segreti del passato di Georgia mettono a repentaglio il loro futuro.

Il cast vede protagoniste Antonia Gentry (Raising Dion), nei panni della quindicenne che spesso si sente messa in ombra dalla madre, e Brianna Howey (Batwoman) che interpreta l’esuberante madre.