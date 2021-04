Death Note 2: il sequel di Netflix sarà basato sul materiale originale

Death Note 2, il sequel che debutterà su Netflix, attingerà di più dal materiale originale rispetto al primo film, a confermalo Greg Russo che lo scriverà. Death Note nasca come una serie manga giapponese scritta da Tsugumi Ohba e illustrata da Takeshi Obata.

Il manga è stato anche adattato in un anime di 37 episodi, considerato uno dei migliori anime mai realizzati. Nel 2017, Netflix ha pubblicato il proprio adattamento live-action di Death Note, ma è stato stroncato sia dalla critica che dai fan per essersi allontanato troppo sia dalla storia presentata dall’anime che dal manga.

Nonostante il film non abbia riscosso molto consenso, nel 2018 Netflix ha annunciato che Death Note avrebbe avuto un sequel. Parlando con We Got This Covered, Russo ha parlato di come Death Note 2 sarà basato di più materiale originale rispetto al primo film. Ecco cosa ha detto Greg Russo in merito a quello che intende fare con il sequel:

Sono un grande fan del manga di Death Note e penso che sia uno dei più grandi manga mai scritti. E anche se non ho avuto alcun ruolo in Death Note, il primo film che Netflix ha fatto, ho le idee molto chiare su quello che voglio realizzare con il sequel. In parte voglio tornare al materiale originale ma voglio creare qualcosa che nessuno si aspetterà di vedere. E lo dico in un modo molto allettante.

Anche se Greg Russo si occuperà della sceneggiatura, si sa molto poco della trama di Death Note 2. Il regista del film originale, Adam Wingard, aveva dichiarato che Netflix aveva pianificato di realizzare due film. Al momento però, non è chiaro se Wingard tornerà a dirigere anche il sequel.

