Caffè: riscoperta una specie che resiste ai cambiamenti climatici

La pianta è il caffè stenophylla o Coffea stenophylla ed è una specie selvatica e relativamente rara che si trova nell’Africa occidentale. Questa piantina dalle bacche gustose sembra essere quella che meglio sopravvive ai cambiamenti climatici. Potrebbe diventare in pochi anni un nuovo caffè di nicchia.

Si pensava che questa specie fosse ormai estinta in gran parte della Terra, solo alcune di queste erano state ritrovate in Costa D’Avorio, ma poi è stata recentemente riscoperta in Sierra Leone.

Gli scienziati hanno testato campioni di C. stenophylla per determinarne il gusto e hanno eseguito modelli per valutare il tipo di condizioni in cui potrebbe crescere.

I risultati hanno rilevato che riesce a gestire temperature fino a 24,9 ° C che associati a quelli ottenuti da precedenti ricerche come la sopravvivenza anche a periodi di siccità rendono questa specie un’ottima opzione per la per la produzione di caffè in condizioni più difficili.

Questa pianta produce delle bacche con dei chicchi che hanno un sapore simile a quello prodotto dalla specie Arabica, il caffè di alta qualità che domina il 75% del mercato.

La varietà Arabica è quella più rinomata tra gli amanti del caffè ma è anche molto delicata perché per sopravvivere e crescere ha bisogno di condizioni ambientali particolari, così è quella che maggiormente è minacciata dai cambiamenti climatici.

Gli effetti dei cambiamenti climatici nelle colture ha effetti devastanti come per le piantine di caffè gli agricoltori e gli scienziati sono spinti a trovare soluzioni e ad adattare diversi aspetti della produzione.

Resta inteso che la cosa migliore sarebbe quello di affrontare la causa principale dei cambiamenti climatici.

La ragione per cui questa specie è quasi scomparsa è la sua scarsa resa. Questa è stata indicata come la ragione principale per cui stenophylla non è riuscita ad affermarsi come una delle principali specie di colture di caffè a livello mondiale.

Gli scienziati affermano che la nuova varietà potrebbe entrare sul mercato entro cinque o sette anni, magari come caffè di nicchia e di un certo valore.

La ricerca è stata pubblicata su Nature Plants.

Leggi anche: