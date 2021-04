Superman & Lois: nuovo video dal dietro le quinte

È in corso di svolgimento la produzione della seconda parte della prima stagione di Superman & Lois, nuova serie del network The CW. Proprio dal set dello show arriva un nuovo video dal dietro le quinte, a postarlo sul proprio account Twitter è la protagonista Elizabeth Tulloch:

The weather in Vancouver today almost makes up for the weather the last 6 months 😍 @cwsupermanlois pic.twitter.com/YvEtIufYJD

— Elizabeth Tulloch (@BitsieTulloch) April 14, 2021