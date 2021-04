Princess Connect: Re Drive, il video spettacolare dello show con 1.500 droni

1.500 droni si sono esibiti in uno spettacolo di luci e ologrammi a Shanghai, per pubblicizzare il videogioco Princess Connect: Re Dive.

La Cygames non ha badato a spese per il suo evento promozionale di Princess Connect: Re Drive tenuto a Shanghai. 1.500 droni si sono esibiti in uno spettacolo di luci e ologrammi, terminato nella creazione di un enorme codice QR utile per scaricare il gioco.

Chinese games and entertainment company Bilibili held a one year anniversary show in Shanghai for the mobile game Princess Connect! Re:Dive (Cygames). 1,500 drones took part in the show to celebrate the game having been out for one year in China. pic.twitter.com/u1GDTXnM6p — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 18, 2021

In Cina i QR sono utilizzatissimi, specie perché il Paese ha pressoché abbandonato i contanti e la gran parte dei pagamenti vengono effettuati via smartphone — spesso scannerizzando un QR Code usando app come Weibo.

Princess Connect: Re Drive è un MMORPG mobile giapponese. Il videogioco è uscito a febbraio del 2018 ed ha di recente compiuto tre anni. Il videogioco in Asia è molto popolare, tant’è che è nato anche una serie anime a lui dedicata.

Soprattutto in Asia, gli spettacolo con i droni non sono ormai così insoliti. Moltissimi brand li usano per promuovere i loro nuovi prodotti, come nel caso di Princess Connect, mentre in alcuni casi sono anche stati usati dai Governi per celebrare le loro feste nazionali o altri eventi di straordinaria importanza. Come nel caso della Corea del Sud, che li ha usati per riunire la popolazione e ringraziare i medici al termine della prima ondata della pandemia. Ne avevamo parlato qua: