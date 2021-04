Oculus Quest Pro? Si farà, ma non nel 2021

Andrew Bosworh,VP del dipartimento Reality Labs di Facebook, ha tenuto un interesssante Q&A dedicato al futuro della realtà virtuale e ai prossimi prodotti della linea Oculus. Si è parlato anche del chiacchierato Oculus Quest Pro, una versione di nuova generazione con specifiche avanzate del popolare visore VR stand-alone.

Molti fan ci chiedono spesso di un ipotetico Quest 3, che allo stato attuale non esiste. C’è soltanto il Quest 2. All’inizio dell’anno ho risposto ad alcune domande, con un’AMA, sul Quest Pro. Abbiamo davvero molte cose in sviluppo e ci sono molte nuove funzionalità che vogliamo portare sui nostri visori. Purtroppo non succederà quest’anno

ha detto, smentendo che il nuovo visore VR possa uscire entro la fine del 2021.

La buona notizia è che il Quest 2 è destinato a rimanere sul mercato per un bel po’, anzi, per molto. E sarà, come dire… io credo che sarà il modo migliore e più accessibile per abbracciare la realtà virtuale ed avere un’esperienza grandiosa

ha poi aggiunto.

Per la prima volta è stato annunciato un videogioco in esclusiva per il Quest 2. Si tratta di Resident Evil 4 VR. Le precisazioni di Bosworh non sono di secondaria importanza, dunque: per la prima volta si può a parlare a pieno titolo di generazioni di visori diverse, proprio come per le console. Così come non è possibile riprodurre Halo 5 su una Xbox 360, forse dobbiamo abituarci all’idea che alcuni videogiochi o prodotti multimediali diventino esclusiva dei visori più recenti sul mercato. Bosworh, ad ogni modo, ha spiegato che l’azienda sta incoraggiando gli sviluppatori a continuare a puntare anche sul primo Oculus Quest, in modo da evitare un’eccessiva frammentazione del mercato. Il rischio è che la percezione di una eccessiva effimerità del ciclo vita dei visori possa dare un violento contraccolpo al settore. Insomma, Facebook al momento non è interessato a trasformare la release di RE4 nella norma. Si tratta di una eccezione.