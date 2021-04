Microsoft Edge ha una nuova modalità per i bambini: si possono usare solo 70 siti

Microsoft ha presentato una 'Kids Mode' per Edge. Il browser cambia look e sfoggia colori e icone giocose, mentre la navigazione è ristretta ad una lista di 70 siti.

Microsoft Edge ora ha una modalità pensata garantire ai bambini una navigazione sicura e priva di contenuti inadatti. La modalità può essere attivata dalle opzioni, la password pre-impostata, in modo da impedire che venga disattivata dai figli, è la stessa usata per accedere a Windows o a MacOS all’avvio del computer.

Esistono due diverse restrizioni: una dedicata ai bambini dai 5 agli 8 anni, l’altra per quelli dai 9 ai 12 anni. L’unica differenza è che quest’ultima versione ha anche un pannello dedicato alle notizie curato da MSN for Kids. Tutti gli articoli sono ovviamente adatte ad un pubblico di giovanissimi: non ci saranno notizie sulla crisi economica o sugli ultimi colpi di scena della politica, ma articoli sugli animali o su fatti scientifici curiosi.

Una volta attivata la Kids Mode, Edge limita la navigazione esclusivamente a 70 siti per ragazzi. La lista è pre-compilata da Microsoft, ma i genitori possono aggiornarla manualmente includendo tutti gli altri siti che desiderano. Se il bambino cerca di navigare su un sito non presente sulla lista, il browser mostrerà una schermata di blocco dai toni giocosi, invitando il bambino a chiedere il permesso di un adulto per continuare la navigazione.

Microsoft ha spiegato di aver lavorato molto per rendere il browser effettivamente appetibile per un audience molto giovane. «Il modo migliore per far sì che i più giovani non vivano questa forma di navigazione come un limite è invogliarli a restare».