Love, Death & Robots 2: il trailer della nuova stagione

Da poco è stato pubblicato online il trailer di Love, Death & Robots 2, la nuova stagione della serie animata che ha conquistato tutti gli appassionati di fantascienza all’epoca della sua uscita sulla piattaforma streaming di Netflix nel 2019.

Qui sotto potete vedere il trailer di Love, Death & Robots 2.

Nel trailer viene comunicata la data d’uscita della stagione, che arriverà su Netflix il 14 maggio. Ma, allo stesso tempo, è stato anche annunciato che Love, Death & Robots 3 uscirà sulla piattaforma streaming nel 2022. L’avventura fantascientifica animata della serie proseguirà perciò anche il prossimo anno.

A lavorare sul progetto sono Tim Miller, David Fincher, Jennifer Miller, e Joshua Donen. Lo stile di Love, Death & Robots è molto particolare, considerando che le animazioni delle varie puntate sono fatte in 2D ed anche in 3D. Ricordiamo che si tratta di una serie antologica, e che quindi ogni episodio è separato dai restanti della serie.

Così è stata presentata la prima stagione di Love, Death & Robots su Lega Nerd, all’epoca della sua uscita:

Una delle serie più spiazzati ed incredibili mai prodotte da Netflix. Un concentrato di contaminazione di genere e media con l’animazione a fare da trait d’union per diciotto episodi ambientati in un futuro distopico con l’umanità in bilico tra vita e morte, sesso e amore, violenza e disperazione.