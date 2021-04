John Cleese deride Hank Azaria per le sue scuse per Apu

John Cleese, meglio conosciuto per aver recitato nei film di Monty Python, ha pubblicato un post su Twitter in cui ha apertamente deriso le recenti scuse di Hank Azaria, che ha doppiato in modo controverso il personaggio di Apu ne I Simpson.

Hank Azaria si era scusato all’inizio di questa settimana per aver dato la voce al personaggio di Apu in modo stereotipato. L’attore è stato accusato di perpetuare stereotipi dannosi tramite il suo doppiaggio e il suo personaggio ha ispirato un documentario del 2017 intitolato The Problem with Apu. Ecco le scuse di Azaria:

Stavo parlando alla scuola di mio figlio, e quando ho parlato con dei bambini indiani lì, uno di loro, che non aveva mai visto I Simpson, conosceva invece il personaggio di Apu. Tutto quello che sapeva è che questo è il modo in cui la sua gente viene rappresentata da molte persone in questo paese. Mi scuso davvero per questo.

John Cleese ha reagito in modo sarcastico alle sue scuse, scusandosi a sua volta per il suo lavoro passato. Di seguito il post dell’attore:

Not wishing to be left behind by Hank Azaria, I would like to apologise on behalf on Monty Python for all the many sketches we did making fun of white English people

We're sorry for any distress we may have caused

— John Cleese (@JohnCleese) April 13, 2021