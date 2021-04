Dave Bautista vorrebbe interpretare Lobo nel DCEU

Dave Bautista vorrebbe interpretare Lobo in un prossimo film DCEU se ne avesse la possibilità.

Dave Bautista ha espresso il suo interesse nel voler interpretare il personaggio di Lobo del DCEU. Bautista ha da poco recitato nel nuovo film di Zack Snyder, Army of the Dead. Tuttavia, uno dei suoi ruoli più conosciuti è forse quello di Drax the Destroyer nel franchise dei Guardiani della Galassia.

Il personaggio di Lobo è stato creato da Roger Slifer e Keith Giffen nel 1983. Il personaggio ha subito una rinascita negli anni ’90 quando personaggi antieroi come Wolverine, The Punisher e Cable sono diventati più popolari. Anni fa era stata pianificata anche una serie spinoff dedicata al personaggio ma poi è stata cancellata.

Durante un’intervista al Justice Con mentre promuoveva Army of the Dead, a Bautista è stato chiesto quale personaggio DC avrebbe voluto interpretare. Ecco cosa ha risposto l’attore:

Vorrei davvero interpretare il personaggio di Lobo. Sarei davvero interessato.

Nel 2009, Guy Ritchie stava lavorando a un film sul personaggio ma anche lui lasciò il progetto per dedicarsi a Sherlock Holmes: A Game of Shadows. Nel 2018 invece, era stato rivelato che la DC voleva proporre a Michael Bay di realizzare un film di Lobo. Tuttavia, al momento, nessuno di questi progetti è andato in porto.

Sebbene Bautista sia una parte importante del franchise di Guardiani della Galassia, il prossimo capitolo del franchise potrebbe essere quello conclusivo e l’attore sarebbe libero di poter interpretare un nuovo ruolo. Nell’attesa possiamo vedere l’attore in Army of the Dead, il nuovo zombie movie di Zack Snyder che sarà disponibile dal 21 Maggio su Netflix.

