Cannes 2021: Annette sarà il film di apertura

19—Apr—2021 / 11:51 AM

Dal 6 al 17 luglio si terrà il Festival di Cannes 2021 ed in attesa che la kermesse francese prenda il via è stato annunciato che il film d’apertura sarà Annette, nuovo lungometraggio di Leos Carax con protagonisti Marion Cotillard e Adam Driver.

La storia è ambientata nella Los Angeles di oggi e vede protagonista una coppia perfetta, almeno in apparenza. Henry è un cabarettista con un feroce senso dell’umorismo, mentre Ann è una cantante di fama mondiale. Le loro vite cambieranno con la nascita della loro prima figlia Annette. Nel cast anche Simon Helberg, mentre la colonna sonora è opera degli Sparks, duo pop rock di Los Angeles.

Il film segna il ritorno dietro la macchina da presa per Carax a nove anni di distanza da Holy Motors, che nel 2012 venne sempre presentato a Cannes.

Riguardo alla scelta di Annette come film d’apertura, il direttore del Festival di Cannes Thierry Frémaux ha dichiarato:

Non avremmo potuto sognare un ricongiungimento più bello con il cinema e il grande schermo, al Palais des festivals dove i film vengono ad affermare il loro splendore. Il cinema di Carax è un’espressione di questi gesti potenti, queste misteriose alchimie che fanno il segreto della modernità e dell’eternità del cinema.

A produrre il film troviamo Charles Gillibert, Paul-Dominique Vacharasinthu e Adam Driver, in associazione con Amazon Studios, Arte, and Canal+. La distribuzione in Francia sarà di UGC e di Amazon negli USA. Kinology detiene i diritti internazionali.

Vi ricordiamo che il Festival di Cannes 2021 si terrà a luglio invece che a giugno come di consueto a causa della pandemia. A presiedere la giuria è Spike Lee.