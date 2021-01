Cannes 2021: la nuova edizione del Festival si svolgerà a luglio

Il Festival di Cannes 2021 si svolgerà a luglio anziché a maggio, come solitamente avviene con la kermesse francese, attesissima dai cinefili.

Dopo le grosse problematiche causate dalla pandemia nel 2020, il Festival di Cannes ha deciso per il 2021 di far svolgere la manifestazione durante il mese di luglio. Inizialmente il Festival era previsto dall’11 al 22 maggio, ma il persistere delle criticità dovute al Coronavirus ha portato a spostare le date di svolgimento della kermesse, che si terrà dal 6 al 17 luglio.

In un normale periodo sarebbe difficile far svolgere il festival a luglio, considerando l’affollamento dei turisti sulla riviera, ma la crisi da Covid-19 anche per quest’estate, probabilmente, porterà delle difficoltà nel tenere una stagione estiva regolare.

Considerando che l’edizione 2020 non si è svolta, l’organizzazione si augura di potersi rilanciare durante questo 2021. Il presidente di giuria di Cannes 2020 doveva essere Spike Lee, perciò ci si aspetta che il regista americano venga confermato per quest’anno.

Sembra però che, se lo spostamento a luglio dovesse creare problemi, l’organizzazione avrebbe in mente di posticipare il festival ad agosto. Ulteriori ritardi diventerebbero problematici, considerando anche la concomitanza con l’altra attesa kermesse europea: il festival di Venezia, che si terrà dall’1 all’11 settembre.