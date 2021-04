Asterix: la pagina Facebook cancella un’immagine offensiva

La pagina Facebook ufficiale di Asterix nei giorni scorsi ha pubblicato un’immagine ritenuta offensiva, relativa alla partnership con una casa di produzione cinese per il nuovo film in uscita. L’immagine è stata cancellata abbastanza velocemente ma è ancora presente in qualche discussione online. Di seguito l’immagine che era stata pubblicata:

L’immagine in questione doveva fungere da promozione per un fumetto in uscita alla fine dell’anno, Asterix And The Griffon. Inoltre c’è anche un nuovo live-action in lavorazione, Asterix and Obelix: the Middle Empire, che vedrà debuttare al cinema il calciatore svedese Zlatan Ibrahimovic nei panni del centurione romano Caius Antivirus.

Nel cast del film ci saranno anche Marion Cotillard nei panni di Cleopatra e Gilles Lellouche nei panni di Obelix. Il film sarà diretto da Guillaume Canet che reciterà anche nei panni di Asterix. L’immagine in qualche modo doveva rappresentare la partnership con una casa di produzione cinese per il nuovo film, ma dopo essere stata ritenuta offensiva, è stata eliminata.

Il fumetto di Asterix è già stato più volte criticato per aver rappresentato degli stereotipi razzisti nel corso dei decenni ma nell’ultimo decennio circa, sia i fumetti che i film hanno ritratto personaggi con maggiore sensibilità.

Sha Nazir, editore di BHP Comics a Glasgow, si è espresso in merito dicendo: