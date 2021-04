Amazon Italia, partono i tour virtuali nei centri di distribuzione

Amazon ha aperto (virtualmente) le porte dei suoi centri di distribuzione. Tre volte a settimana terrà dei tour guidati in diretta streaming, ecco come registrarsi.

Prima dell’inizio della pandemia, Amazon aveva aperto anche in Italia le porte dei suoi centri di distribuzione. In alcuni giorni selezionati era possibile visitare i centri nevralgici delle attività del colosso, venendo guidati direttamente all’interno delle operazioni di preparazione degli ordini.

Per ovvi motivi, questa possibilità ora come ora è completamente preclusa. Così l’azienda ha deciso di offrire un nuovo strumento per scoprire dall’interno il funzionamento di Amazon. I tour diventano virtuali, con delle autentiche guide che – in diretta – consentiranno al pubblico di entrare all’interno dei centri di distribuzione.

Può partecipare chiunque, è sufficiente iscriversi presso un apposito sito. Le visite durano circa un’ora e si terranno ogni martedì, giovedì e venerdì. Alle 12:00 e alle 16:00. Nel corso della visita guidale è possibile fare tutte le domande che si desidera, ricevendo risposta in tempo reale da una delle guide.

Abbiamo ideato questa soluzione alternativa e innovativa per continuare ad accogliere le persone nei nostri centri consentendo loro di farsi un’idea autentica su Amazon e capire realmente cosa accade all’interno dei nostri centri

ha spiegato Salvatore Schembri Volpe, amministratore delegato di Amazon Italia Logistica. Esiste anche la possibilità di fare una visita ‘rapida’: un video di 10 minuti mostra in breve come funzionano i centri di Amazon.