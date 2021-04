The LEGO Movie: Andy Samberg si scusa per la canzone

Anni dopo l'uscita di The LEGO Movie, Andy Samberg si scusa per aver contribuito a creare la canzone del film. Ecco perchè.

Andy Samberg ha deciso di scusarsi per aver contribuito a creare la canzone di The LEGO Movie. Samberg ha creato Everything Is Awesome (E’ meraviglioso), cantata dal duo Tegan e Sara. La canzone aveva anche ricevuto una nomination all’Oscar come migliore canzone originale. La canzone era così orecchiabile, per non dire martellante, che anche se è uscita nel 2014 è ancora difficile da dimenticare.

The LEGO Movie aveva un cast vocale originale che vedeva le voci di Chris Pratt, Will Ferrell, Elizabeth Banks, Will Arnett, Nick Offerman, Alison Brie, Charlie Day, Liam Neeson e Morgan Freeman. Il film ha avuto molto successo grazie alla sua animazione, le gag esilaranti e la storia originale.

Sette anni dopo l’uscita del film, Samberg si è voluto scusare per aver contribuito a creare la canzone principale. In un’intervista con BBC Radio 1, a Samberg è stato chiesto scherzosamente se voleva scusarsi per la canzone del film ed ecco che cosa ha detto:

Sì, mi scuso davvero per quella canzone. Soprattutto verso tutti quelli che hanno dei bambini. Quella era una canzone difficile da dimenticare a causa del suo ritmo molto orecchiabile, avrà fatto impazzire qualche genitore.

Dopo aver visto The LEGO Movie appare chiaro che la canzone volesse essere ripetitiva per enfatizzare la scena in cui il personaggio principale si sente bloccato in una società conformista. In questo modo, la canzone rende molto bene quella sensazione. Prossimamente Samberg ha in progetto di realizzare un sequel di Palm Springs, inoltre sta attualmente girando anche l’ottava stagione di Brooklyn Nine-Nine.

