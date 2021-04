Riders Of Justice: Mads Mikkelsen nel nuovo thriller d’azione

Il primo trailer di Riders of Justice, il thriller d'azione danese, che vedrà Mads Mikkelsen come protagonista e la regia di Anders Thomas Jensen, è stato rivelato.

ll trailer del nuovo thriller d’azione danese Riders of Justice è stato rivelato. Scritto e diretto da Anders Thomas Jensen, il film vedrà Mads Mikkelsen nei panni di un soldato che torna a casa per prendersi cura di sua figlia dopo che sua moglie è stata uccisa in un’esplosione accidentale di un treno. Di seguito il trailer del nuovo film:

Il trailer pubblicato da Magnolia Pictures mostra due investigatori che informano Markus (Mikkelsen) che l’incidente ferroviario che ha ucciso sua moglie non è stato affatto un incidente. Markus allora inizia a cercare vendetta sul gruppo responsabile, i cosiddetti Riders of Justice.

Anche se il film è un thriller di genere a sé stante, vedrà Mikkelsen nei panni del protagonista. L’attore, dopo una serie di film d’arte danesi, ha guadagnato notorietà nei panni del cattivo memorabile, Le Chiffre, nel James Bond con Daniel Craig. Da allora, Mikkelsen ha recitato in Hannibal, Doctor Strange e ha sostituito Johnny Depp nei panni di Grindelwald in Animali fantastici 3.

Mads Dittmann Mikkelsen, è diventato famoso in Danimarca come attore per i suoi ruoli come Tonny nei primi due film della trilogia del film Pusher (1996, 2004), Detective Sergeant Allan Fischer nella serie televisiva Rejseholdet (2000-2004) ), Ivan in Adam’s Apples (2005) e Jacob Petersen in After the Wedding (2006).

Altri suoi altri ruoli includono Igor Stravinsky in Coco Chanel e Igor Stravinsky (2008), Johann Friedrich Struensee in A Royal Affair (2012), la sua interpretazione che gli è valsa il premio come miglior attore al Festival di Cannes di Lucas nel film danese The Hunt (2012).

