Io sono Nessuno 2: Derek Kolstad ha già l’idea per un sequel

Lo sceneggiatore Derek Kolstad rivela di avere già in mente una scena di apertura per il potenziale sequel di Io sono Nessuno 2, il film d'azione con Bob Odenkirk.

Derek Kolstad lo sceneggiatore di Io sono Nessuno ha rivelato di avere già in mente una scena di apertura per un sequel, il potenziale Io sono Nessuno 2. Kolstad, che ha creato il franchise di John Wick, in questo film ha creato un nuovo personaggio interpretato da Bob Odenkirk.

Diretto da Ilya Naishuller, il film vede la star di Better Call Saul interpretare un uomo apparentemente normale che diventa il bersaglio di un pericoloso signore della droga. Dopo la sua uscita a marzo, Io sono Nessuno ha avuto recensioni generalmente positive. Ciò ha portato a chiedersi se Odenkirk sarebbe potuto tornare nel ruolo di Hutch per un secondo film. Kolstad intanto ha rivelato di star già pensando a un potenziale sequel.

Durante un’intervista con Collider, Kolstad ha affermato di avere già in mente una scena di apertura per Io sono Nessuno 2. La rivelazione dello sceneggiatore è arrivata mentre parlava di come ha proposto a Odenkirk il ruolo da protagonista.

Kolstad ha chiarito che, se un progetto del sequel dovesse andare in porto, si atterrebbe al modello mostrato nel primo film. Ecco le parole di Kolstad di seguito:

Ricordi la prima scena del film? Quella è la prima cosa che ho proposto a Bob Odenkirk. E ho detto a mia moglie che avrei iniziato il film in quel modo. L’ho proposto a Bob e lui è rimasto stupito. Poi gli ho detto che avevo già in mente la scena di apertura per un secondo film e ci siamo messi a ridere.

Il primo film si conclude senza lasciare niente in sospeso anche se lascia la porta aperta a eventuali puntate future. Un potenziale sequel potrebbe far luce sulla professione segreta di Hutch prima di essere diventato un papà di periferia. Potrebbe anche far luce sulla vasta gamma di formidabili assassini presenti nel film.

Potrebbe interessare: