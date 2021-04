Helen McCrory: Jason Isaacs rende omaggio all’attrice

Jason Isaacs ha voluto rendere omaggio e celebrare la vita della sua co-protagonista in Harry Potter, Helen McCrory. Gli attori hanno interpretato i ruoli di Lucius e Narcissa Malfoy, i genitori di Draco, interpretato da Tom Felton. Di seguito le parole che l’attore ha dedicato all’attrice scomparsa prematuramente:

Di seguito il post dell’attore su Twitter:

Hold those you love and tell them every day. It’s all we have. https://t.co/mwsBQwpePi pic.twitter.com/gjEf0YkKhC

— Jason Isaacs (@jasonsfolly) April 17, 2021