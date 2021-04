Felix Silla, il Cugino Itt della Famiglia Addams, ci lascia a 84 anni

L’attore Felix Silla, meglio conosciuto per aver interpretato il Cugino Itt in La famiglia Addams, si è spento a 84 anni, a causa di un cancro al pancreas.

L’attore ha anche interpretato un robot in Buck Rogers in the 25th Century ed è stato Gil Gerard, suo co-protagonista, a dare la notizia della sua scomparsa. Felix Silla era un attore e stuntman cinematografico e televisivo americano di origine italiana. Uno dei suoi ruoli più conosciuti è stato quello del Cugino Itt nella Famiglia Addams ma ha interpretato anche un Ewok in Star Wars: Episodio VI – Il Ritorno dello Jedi (1983).

Un altro ruolo notevole che ha interpretato e che lo rende più immediatamente riconoscibile, è quello del perfido e maniacale Litvak al fianco di George Segal nei panni di Sam Spade Jr. nel film The Black Bird del 1975.

Camuffato a dovere, con il suo iconico capello a bombetta, Silla si presentò per la prima volta in La Famiglia Addams nel 1965 nel 20° episodio della serie. La cosa curiosa è che il personaggio fu un’idea di un produttore e non era nei cartoni di Charles Addams su cui era basata la serie.

Felix Silla ha interpretato il personaggio del Cugino Itt per ben 17 volte nella serie TV, che è durata per sole due stagioni ma ha vissuto per decenni attraverso varie repliche andate in onda sulla televisione. L’attore ha anche recitato come stunt in Indiana Jones e il tempio maledetto, in E.T. l’Extra-Terrestre e Poltergeist.

