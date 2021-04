Fast And Furious 9: il regista sul personaggio di Paul Walker

Il regista rivela le difficoltà che ha avuto a scrivere intorno al personaggio di Paul Walker per il nuovo capitolo del franchise, Fast And Furious 9.

Il regista di Fast And Furious 9, Justin Lin, ha rivelato per la prima volta quanto sia stato difficile scrivere intorno al personaggio di Paul Walker, dopo la sua scomparsa. Il franchise ha fatto molta strada da quando ha debuttato nel 2001 ma la scomparsa prematura di Paul Walker è stata difficile da affrontare per tutte le persone coinvolte nel progetto.

Dopo la tragica scomparsa di Paul Walker, il suo personaggio, Brian O’Conner, ha continuato a far parte del franchise. Brian è ancora vivo nei film e questo si è dimostrato un ostacolo logistico per i realizzatori. Il regista Justin Lin ha recentemente parlato con EW della difficoltà di scrivere intorno al personaggio di Paul Walker:

Sì, questo è stato un problema non da poco per me perché ho voluto essere sempre essere molto rispettoso. Il fatto che Brian O’Conner sia ancora vivo in questo universo deve essere riconosciuto. Quello che voglio fare è mostrare la sua presenza ma in modo rispettoso. Sento di esserci riuscito abbastanza bene, ma, il fatto che lui non ci sia più nella realtà, è qualcosa a cui continuerò a pensare sempre.

Justin Lin vuole rispettare la memoria di Paul Walker e allo stesso tempo riconoscere l’eredità del suo personaggio e la sua continua presenza nei film. È un gesto di grande valore che abbia dedicato molta cura e rispetto nella gestione del personaggio di Walker.

Paul Walker sarà sempre una parte importante del franchise e la sua interpretazione di Brian O’conner è stata una delle ragioni principali del successo del franchise. Onorare la sua memoria portando avanti la storia non è stato facile per il regista, ma lo ha fatto con cura e rispetto.

Potrebbe interessare anche: