The Sinner 4: Frances Fisher nel cast della quarta stagione

Frances Fisher si è aggiunta al cast di The Sinner 4. A dichiararlo a Variety è stata la produttrice Michelle Purple, che si è detta entusiasta di averla nella serie tv. Dopo il recente rinnovo del progetto per una quarta stagione, l’attrice di Watchmen si è unita al cast della serie antologica di USA Network, al fianco dei già confermati Alice Kremelberg (Orange Is the New Black) e Bill Pullman, nei panni del detective della polizia Harry Ambrose, apparso in ogni stagione. Le riprese della nuova stagione inizieranno in Nuova Scozia a maggio.

Ricordiamo che Frances Fisher ha interpretato Jane Crawford nel pluripremiato adattamento della HBO di Watchmen. Per il grande schermo ha prestato il volto alla madre di Rose nel film cult Titanic ed è anche famosa per aver partecipato al progetto Unforgiven, tra i tanti. Per quanto riguarda le serie tv, l’abbiamo vista in Resurrection, Masters of Sex, The Killing, Torchwood ed Eureka.

La prima stagione di The Sinner – lo ricordiamo – aveva ottenuto nomination agli Emmy e ai Golden Globe per l’attrice protagonista Jessica Biel e una nomination al Golden Globe come migliore miniserie o film per la televisione. Inoltre, era basata sull’omonimo romanzo di Petra Hammesfahr del 1999.

Potrebbe interessare: