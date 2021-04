Sandra Bullock produce The Lost City of D, il film che vedrà Brad Pitt recitare per un cameo. Nel cast anche Channing Tatum e Daniel Radcliffe.

Secondo quanto rivelato da The Hollywood Reporter, Brad Pitt avrà un cameo nel film The Lost City of D, che vede protagonisti Sandra Bullock e Channing Tatum ed è diretto da Aaron e Adam Nee.

The Lost City of D è una commedia romantica che racconterà la storia di una romanziera solitaria (Bullock) e del suo modello per la copertina di un suo libro (Tatum), i quali che finiscono catapultati in un’avventura ad alto rischio e ambientata nella giungla, dopo un tentativo di rapimento andato male.

Nel cast di The Lost City of D, oltre a Brad Pitt, sono presenti il comico Patti Harrison e Daniel Radcliffe, che sarà il cattivo della situazione. Sandra Bullock, anche produttrice della commedia romantica, avrebbe contattato Brad Pitt, il quale pare abbia subito accettato di unirsi al film, per un ruolo a noi ancora sconosciuto.

Ricordiamo che l’attore sarà il protagonista di Bullet Train, il film diretto da David Leitch e in cui vedremo recitare anche Sandra Bullock. Ecco la sinossi ufficiale:

Nel romanzo cinque assassini si ritrovano su un treno ad alta velocità che porta da Tokyo a Morioka, e che ha solo un paio di fermate. Nel mentre scoprono che le loro missioni non sono collegate. La questione quindi diventerà: chi fuggirà dal treno vivo, e cosa li aspetta alla stazione del terminal?

Potrebbe interessare: