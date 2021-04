Carey Mulligan (Promising Young Woman) si è unita al cast di Spaceman, il film Netflix che vede co-protagonista maschile Adam Sandler.

A confermarlo è stato Deadline, sostenendo che Carey Mulligan interpreterà la moglie del protagonista, l’astronauta che avrà il volto di Adam Sandler in Spaceman. Il film è basato sul romanzo di Jaroslav Kalfar The Spaceman of Bohemia, che è anche il titolo iniziale che Sandler aveva dato al progetto.

I due co-protagonisti sono diretti dal regista Award Johan Renck (Chernobyl), vincitore di un Emmy, che si baserà su una sceneggiatura scritta da Colby Day. Tra i produttori della pellicola citiamo anche Channing Tatum, che presto vedremo nel film The Lost City of D, al fianco di Sandra Bullock, Brad Pitt e Daniel Radcliffe.

Ecco la sinossi di The Spaceman:

La storia segue un astronauta (Sandler) inviato ai margini della galassia per raccogliere misteriose polveri antiche. Quest’ultimo scopre presto che la sua vita terrena sta cadendo a pezzi e così si rivolge all’unica voce che può aiutarlo a provare a sistemare la situazione. Si dà il caso che questa voce appartenga a una creatura sin dall’inizio in agguato nell’ombra della sua nave.”

Potrebbe interessare: